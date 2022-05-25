Липецкая «Амбилайф» вдвое нарастит производство устройств для обеззараживания воздуха

Липецкий производитель бактерицидных рециркуляторов «Научно-медицинская фирма «Амбилайф» вдвое расширил мощности по выпуску медоборудования для обеззараживания воздуха. Благодаря новому цеху в компании рассчитывают выпускать до 10 тысяч единиц изделий в год. Липецкий производитель бактерицидных рециркуляторов «Научно-медицинская фирма «Амбилайф» вдвое расширил мощности по выпуску медоборудования для обеззараживания воздуха. Благодаря новому цеху в компании рассчитывают выпускать до 10 тысяч единиц изделий в год.

Компания выпускает медоборудование для обеззараживания воздуха, работающее по принципу фотокаталитического окисления органических и неорганических соединений воздуха, следует из данных производителя. При этом в рециркуляторах нет ртутьсодежащих компонентов, что упрощает их эксплуатацию, отмечают в компании.

В настоящее время «Амбилайф» выпускает 5 тысяч единиц оборудования в год. С помощью новых производственных мощностей в компании рассчитывают наладить крупносерийный выпуск модернизированных светодиодных рециркуляторов.

Объем инвестиций в проект не раскрывается. Vademecum направил запрос в компанию.

ГК «Амбилайф» – липецкий разработчик и производитель оборудования для обеззараживания и очистки воздуха, в том числе от биологических агентов, грибков, пыли, аллергенов и аэрозолей. В активе компании около 30 наименований оборудования для очистки воздуха, часть из которых зарегистрирована в качестве медицинских изделий – модели «Амбилайф Н» и «Амбилайф П», а также обновленные версии на основе фотокаталитического метода – А55, А70, А90, В100, В150, В250, Т100, Т300 и другие.

Как сообщается на сайте производителя, оборудование «Амбилайф» инсталлировано в МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова, ГКБ №40 «Коммунарка», подведомственных учреждениях ФМБА России и Департамента здравоохранения Москвы, а также поставлялось на экспорт в страны ЕАЭС и дальнего зарубежья.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НМФ «Амбилайф» зарегистрировано в Липецке в 2010 году. Компанией владеет Роман Старков, в 2021 году выручка производителя составила 66,6 млн рублей, чистая прибыль – 18,5 млн рублей.

Спрос на обеззараживатели воздуха резко вырос на фоне пандемии COVID-19. По данным Аналитического центра Vademecum, объем рынка устройств для обеззараживания воздуха с марта 2020 года составил 5,2 млрд рублей.

В октябре 2021 года другой региональный производитель – ярославский «Ферропласт Медикал» – вложил 40 млн рублей в двукратное расширение производства «умных» рециркуляторов для обеззараживания воздуха.⁠