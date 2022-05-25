Коммерческий директор «Сбер Еаптеки» Евгения Ламина ушла из компании

Евгения Ламина уходит с поста коммерческого директора компании «Сбер Еаптека». По данным источников «ФВ», она также покидает страну.
Коммерческий директор «Сбер Еаптеки» Евгения Ламина уходит из компании и покидает страну. Об этом «ФВ» сообщили два источника на фармрынке.
В последнее время Ламина часто ходила по собеседованиям, утверждают источники «ФВ». Они заявляют, что топ-менеджер покидает не только интернет-аптеку, но и страну. Ей предложили работу в компании Azerimed — поставщике медизделий в Азербайджане, сообщают собеседники «ФВ».
UPD: Позже один из источников сообщил, что речь шла о другой компании — Avromed. Это крупнейший холдинг по импорту фармпродукции в Азербайджан.
Ламина занимала должность коммерческого директора компании с июня 2021 года. Топ-менеджер не ответила на запрос «ФВ». Редакция также направила запрос в «Сбер Еаптеку».
Это не первая смена руководства в компании за последние полгода. В конце декабря 2021 года в интернет-аптеке сменился гендиректор — должность заняла бывший топ-менеджер X5 Group Мария Тимофеева.
Руслан Мавлиханов
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