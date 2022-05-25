Коммерческий директор «Сбер Еаптеки» Евгения Ламина ушла из компании

Евгения Ламина уходит с поста коммерческого директора компании «Сбер Еаптека». По данным источников «ФВ», она также покидает страну.

Коммерческий директор «Сбер Еаптеки» Евгения Ламина уходит из компании и покидает страну. Об этом «ФВ» сообщили два источника на фармрынке.

В последнее время Ламина часто ходила по собеседованиям, утверждают источники «ФВ». Они заявляют, что топ-менеджер покидает не только интернет-аптеку, но и страну. Ей предложили работу в компании Azerimed — поставщике медизделий в Азербайджане, сообщают собеседники «ФВ».

UPD: Позже один из источников сообщил, что речь шла о другой компании — Avromed. Это крупнейший холдинг по импорту фармпродукции в Азербайджан.

Ламина занимала должность коммерческого директора компании с июня 2021 года. Топ-менеджер не ответила на запрос «ФВ». Редакция также направила запрос в «Сбер Еаптеку».

Это не первая смена руководства в компании за последние полгода. В конце декабря 2021 года в интернет-аптеке сменился гендиректор — должность заняла бывший топ-менеджер X5 Group Мария Тимофеева.

Руслан Мавлиханов

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