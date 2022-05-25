ВОЗ не видит необходимости в массовой вакцинации против обезьяньей оспы

ВОЗ полагает, что вспышка обезьяньей оспы не требует массовой вакцинации. По словам экспертов, с вирусом можно справиться с помощью гигиены.

ВОЗ не считает, что вспышка оспы обезьян за пределами Африки требует массовой вакцинации, сообщает Reuters. Эксперты организации считают, что соблюдение правил гигиены и безопасное сексуальное поведение помогут контролировать распространение заболевания.

Глава группы по особо опасным патогенам в Европейском бюро ВОЗ Ричард Пибоди также сообщил Reuters, что немедленные поставки вакцин и противовирусных препаратов на данный момент ограничены.

По словам Пибоди, основными мерами по борьбе со вспышкой являются отслеживание контактов и изоляция. Он отметил, что этот вирус распространяется медленно и до сих пор не вызывал тяжелых случаев заболевания. Он также добавил, что вакцины, используемые для борьбы с обезьяньей оспой, могут иметь серьезные побочные эффекты.

«Важно скорее то, что люди делают на вечеринках. Речь идет о безопасном сексуальном поведении, соблюдении правил гигиены, регулярном мытье рук — все эти вещи помогут ограничить передачу этого вируса», — сказал Пибоди.

Органы общественного здравоохранения в Европе и Северной Америке исследуют более 100 потенциальных и подтвержденных случаев вирусной инфекции. Это самая крупная вспышка вируса за пределами Африки, где он является эндемичным.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщили, что намерены использовать вакцины Jynneos против оспы обезьян. Правительство Германии заявило, что оценивает варианты вакцинации, а в Великобритании предложили вакцинироваться некоторым работникам сферы здравоохранения.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза инфекции в Россию оценивается как низкий, усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе. Случаев оспы обезьян в стране не зафиксировано. Научный центр «Вектор» оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания.

Ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет, отметили в Роспотребнадзоре. Благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян.

Николай Соколов

pharmvestnik