Минздрав сообщил о возможности применять препараты офф-лейбл взрослым

Минздрав сообщил о возможности применять препараты офф-лейбл взрослым. Такое разрешение может дать врачебная комиссия. Ранее правительство утвердило перечень заболеваний из 21 пункта для применения препаратов офф-лейбл.

Применение препаратов вне инструкции (офф-лейбл) пациентам старше 18 лет возможно на основании решения врачебной комиссии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава, передает ТАСС. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что эксперты фонда противораковых организаций «Вместе против рака» пришли к выводу, что новое постановление разрешает применение офф-лейбл препаратов только для несовершеннолетних пациентов.

В ведомстве пояснили, что применение лекарственных препаратов офф-лейбл — актуальный вопрос клинической практики врачей различных специальностей, особенно востребованный в педиатрической практике. Это связано с тем, что зарегистрированный препарат может иметь успешный опыт применения у взрослых, но в то же время не иметь официального разрешения для применения в детском возрасте.

На прошлой неделе правительство утвердило перечень заболеваний для применения препаратов офф-лейбл. Предложенный ранее Минздравом список из 21 пункта остался без изменений. В него вошли некоторые инфекционные и паразитарные болезни, а также новообразования. Распоряжение вступает в силу с 29 июня.

Артем Косенок

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