Скворцова заявила о готовности ФМБА «легко» сделать дешевый аналог «Золгенсма»

Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что учреждения агентства могут подготовить аналоги препаратов от орфанных болезней. В их числе самый дорогой в мире — «Золгенсма». Аналоги могут быть готовы в течение 6—8 месяцев.

Учреждения Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) могут подготовить аналоги нескольких препаратов для лечения орфанных (редких) заболеваний. Об этом заявила на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике глава ФМБА Вероника Скворцова, ее слова передает РИА «Новости».

«Мы попросили сначала Минздрав и Минпромторг дать нам перечень того, что первоочередно должно быть заменяемо, прежде всего, дали по орфанным (редким) заболеваниям, то что дорогостой, в России отсутствует и только завозится импортом. Мы получили соответственно перечень молекул, которые мы должны. Могу сказать, что наши ФГУП ФМБА сказали: «легко», — рассказала она.

Скворцова также добавила, что по шести препаратам аналоги могут быть готовы уже через полгода, еще по двум — в течение восьми месяцев. Также поставлена задача сделать аналог препарата для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма». По ее словам, препарат будет стоить «не только в разы, а в десятки раз дешевле».

Препарат для больных спинальной мышечной атрофией (СМА) онасемноген абепарвовек выпускает компания Novartis под торговым наименованием «Золгенсма». В середине мая Центр лекобеспечения завершил процедуру его закупки. Лекарство по госконтракту будет поставлять ООО «Скопинский фармацевтический завод». Как писал «ФВ», стоимость препарата онасемноген абепарвовек превышает 100 млн руб. В прошлом году фонд «Круг добра» потратил на него около 2 млрд руб., закупив лекарство для 20 детей.

Артем Косенок

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