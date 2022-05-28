Moderna отвергла обвинения Alnylam в нарушении патентов на вакцину от COVID-19

Moderna ответила на обвинения со стороны Alnylam, заключавшиеся в нарушении компанией патентов на вакцину от коронавируса. Юристы Moderna утверждают, что Alnylam должна подавать иск к правительству США.

В марте компания Alnylam Pharmaceuticals подала в суд на Pfizer и Moderna, обвинив их в нарушении патентов на вакцины против COVID-19. Компания заявляет, что более десяти лет назад она изобрела технологию доставки, которая используется в этих вакцинах.

Согласно Alnylam, патент компании № 11 246 933 описывает «новый класс катионных биоразлагаемых липидов, которые используются для формирования липидных наночастиц, которые переносят и безопасно доставляют» РНК в клетки.

Но теперь юристы Moderna утверждают, что претензии Alnylam должны быть направлены не к компании, а к американскому правительству, которое потратило почти 10 млрд долл. на вакцину от COVID-19.

Moderna указывает на свой контракт, в котором властям передается право «давать согласие на использование и производство любого изобретения», описанного в американской патентной системе.

«Moderna продемонстрирует, что ее вакцина против COVID-19 не нарушает никаких действующих патентов, в том числе патентов, принадлежащих Alnylam… Единственный вопрос сейчас заключается в том, против кого конкретно Alnylam может требовать возмещения убытков в правительстве США», — говорится в ходатайстве Moderna об отклонении иска.

Тем не менее, Moderna, по крайней мере в этом ходатайстве, не опровергает напрямую утверждение Alnylam о том, что вакцина Moderna включает липид, на который распространяется патент Alnylam.

Компания заявляет только, что иск Alnylam «полностью игнорирует существование контракта Moderna с правительством». Иск также не содержит никаких указаний на то, что компания Alnylam когда-либо обращалась к правительству за компенсацией, отмечают юристы компании.

Николай Соколов

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