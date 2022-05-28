Тимофей Нижегородцев оказался самым состоятельным среди руководителей федеральных служб

Согласно представленным декларациям о доходах, глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский в 2021 году заработал 11,8 млн руб. Его заместитель Тимофей Нижегородцев получил гораздо больше ­— 81,4 млн руб. Доход начальника управления контроля здравоохранения Елены Клостер составил 5 млн руб.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова получила 18,3 млн руб., руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова — 8,2 млн руб.

Самой состоятельной из заместителей Самойловой стала Ирина Серегина — доход 7,8 млн руб. Два других заместителя получили меньше: Дмитрий Павлюков — 6,2 млн руб., Дмитрий Пархоменко — 6,7 млн руб.

Также стало известно о доходах руководителей подведомственных Минздраву организаций. Доход директора Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения Елены Максимкиной составил 6,15 млн руб., генерального директора Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Виталия Омельяновского ­— 25,2 млн руб., генерального директора Научного центра экспертизы средств медицинского применения Валентины Косенко — ­9,9 млн руб.

Ранее отчитались о доходах заместители министра здравоохранения. Самым состоятельным из них стал Владимир Зеленский — ­16,7 млн руб., на втором месте Евгений Камкин — ­15,7 млн руб., далее идут Виктор Фисенко — 11,8 млн руб., Олег Салагай ­— 10,6 млн руб., Татьяна Семенова —­ 10,6 млн руб., Павел Пугачев ­— 9,4 млн руб., Сергей Глаголев ­— 9,3 млн руб. и Андрей Плутницкий —­ 6,4 млн руб.

Директор департамента регулирования обращения лекарственных средств и медизделий Елена Астапенко заработала 5,8 млн руб.

Как ранее писал «ФВ», доход министра здравоохранения Михаила Мурашко составил 21,4 млн руб. В собственности у него только квартира. У супруги есть земельный участок, жилой дом и автомобиль «Тойота» RAV4, она заработала 1,2 млн руб.

Фото: ФАС России

Елена Калиновская

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