Pfizer будет поставлять препараты в бедные страны по сниженной цене

Pfizer будет поставлять запатентованные лекарственные средства, такие как Paxlovid для лечения COVID-19 и противоопухолевый препарат «Ибранса», в 45 беднейших стран мира. Препараты будут поставляться по более низкой цене, пишет Reuters.

В этих странах отсутствует доступ к инновационным методам лечения, отмечает информагентство. По данным Фонда Билла и Мелинды Гейтс, для того чтобы такие средства стали широко доступны в странах с низким уровнем дохода, может потребоваться от четырех до семи лет.

Pfizer заявила, что она намерена поставлять в эти страны 23 запатентованных препарата и вакцины для лечения инфекционных заболеваний, некоторых видов рака, а также редких и воспалительных заболеваний. В дополнение к Paxlovid и «Ибрансе» список включает вакцину от пневмонии «Превенар 13», препарат от ревматоидного артрита Xeljanz и препараты для лечения рака «Ксалкори» и «Инлита». Также в список включена вакцина компании от COVID-19.

Глава Pfizer Альберт Бурла заявил в интервью, что эти препараты окажутся полезными для бедных стран. «Но очевидно, что противовирусный препарат [Paxlovid] будет иметь для них особенное значение — если он им понадобится, они смогут получить его немедленно», — отметил он.

«Соглашение о более здоровом мире», которое продвигает Pfizer, включает в себя 27 стран с низким уровнем дохода и 18 бедных стран. Оно охватывает большую часть Африки и большую часть Юго-Восточной Азии. Пять стран — Руанда, Гана, Малави, Сенегал и Уганда — уже готовы присоединиться к соглашению, об этом было объявлено на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Николай Соколов

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