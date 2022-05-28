Москва закупила лекарства по офсетным контрактам на 2022 год почти на 600 млн рублей

Вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что Москва закупила препараты от различных заболеваний и медизделия почти на 1,3 млрд рублей по офсетным контрактам на 2022 год. Фармпредприятия, работающие по соглашениям о локализации производства в обмен на гарантированные поставки продукции для государственных нужд, направили в медучреждения столицы продукцию почти на 600 млн рублей. Вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что Москва закупила препараты от различных заболеваний и медизделия почти на 1,3 млрд рублей по офсетным контрактам на 2022 год. Фармпредприятия, работающие по соглашениям о локализации производства в обмен на гарантированные поставки продукции для государственных нужд, направили в медучреждения столицы продукцию почти на 600 млн рублей.

«В 2017 году Москва первой в России стала заключать офсетные контракты с инвесторами в сфере производства фармпродукции, медицинских изделий и продуктов питания для молочных кухонь. Сегодня мы лидеры в этой области – заключено пять таких контрактов, что в том числе помогает нам в полной мере выполнять все принятые ранее программы в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения. Нашими партнерами в рамках контрактов с начала 2022 года уже поставлено около 85 тысяч упаковок различных лекарственных средств в медорганизации Департамента здравоохранения Москвы на сумму около 600 млн рублей. Препараты были поставлены по таким нозологиям, как рассеянный склероз, онкология и онкогематология, неврология, ревматология и другие», – рассказала Ракова.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что из пяти офсетных контрактов четыре – в медицинской сфере. По его словам, совокупный объем частных инвестиций по всем заключенным офсетным контрактам составляет 12,9 млрд рублей, а Москва, в свою очередь, закупит у производителей продукцию на 72,7 млрд рублей.

В настоящее время препараты по офсетному контракту для столичного здравоохранения поставляет «Биокад». В 2022 году к нему присоединится Московский эндокринный завод и «Р-Опра» (входит в ГК «Р-Фарм»). Медизделия по офсетному контракту поставляет «Гемамед». Кроме того, в Москве с компанией «Вимм-Билль-Данн» подписан офсетный контракт на поставку в городские молочно-раздаточные пункты детского питания и питания для беременных женщин.

По подсчетам Headway Company, на фоне изменения валютного курса в марте 2022 года в стране не состоялись 36% объявленных госаукционов на приобретение лекарств на сумму 26,2 млрд рублей.