Для производителей косметики предусмотрят возможность отсрочки по уплате страховых взносов

Для российских производителей косметики и парфюмерии предусмотрят возможность отсрочки по уплате страховых взносов. Об этом стало известно в четверг, 26 мая, в ходе заседания правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Сейчас компании, занимающиеся производством косметики (ОКВЭД 20.42), не входят в перечень отраслей, которые могут на год перенести сроки уплаты страховых взносов за II и III кварталы. Об этом главе правительства рассказал генеральный директор ООО „Миксит” Андрей Кришнев», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Мишустин попросил Минэкономразвития и ФНС проработать этот вопрос и включить ОКВЭД 20.42 в соответствующий перечень. Изменения коснутся только отечественной продукции, соответствующей высоким стандартам качества, а не импортной, пояснили в пресс-службе.

«Парфюмерия, косметика – очень востребованная продукция сегодня, поэтому я считаю, что такую рекомендацию мы дать можем», – сказал глава кабмина.

Кабмин ранее продлил сроки уплаты страховых взносов для производителей лекарств и аптек.

Производство «инновационной» косметики наладят в технополисе «Москва».

gxpnews