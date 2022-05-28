Налоговые поступления от фармотрасли Москвы выросли более чем на 38%

Производители лекарств и медицинских изделий в первом квартале 2022 года перечислили в консолидированный бюджет Москвы более 4,5 млрд рублей. Это на 38,4% больше по сравнению с первым кварталом 2021 года, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«В условиях санкций столичные фармацевтические предприятия наращивают производство и увеличивают выпуск продукции для импортозамещения. В результате повышаются налоговые поступления от таких компаний. Фармацевтическая сфера входит в число крупнейших налогоплательщиков среди промышленных отраслей столицы и формирует около 10% налоговых поступлений от обрабатывающих производств Москвы», – рассказал вице-мэр города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, более 68% поступлений от фармсектора за январь – март 2022 года обеспечил налог на прибыль: 3,1 млрд рублей. Это на 38,5% больше, чем в первом квартале 2021 года.

«На НДФЛ пришелся 31% налоговых поступлений – около 1,4 млрд рублей. Это на 43,7% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Налог на имущество организаций, налоги по специальным налоговым режимам, транспортный и местные налоги и сборы составили чуть более 1% от общего объема поступлений, или 57 млн рублей», – сказал Пуртов.

На столицу приходится 22% общероссийского объема поставленной заказчикам с января по март фармпродукции, подчеркнули в пресс-службе.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, на территории города работают свыше 140 производителей фармпродукции и мединструментов. Они выпускают лекарства для лечения онкозаболеваний, вакцины, жизненно важные лекарственные и другие препараты, рентгеновское оборудование, изделия для мониторинга и ИВЛ. В первом квартале этого года объем изготовленных столичными промышленниками лекарственных препаратов вырос на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а медицинских инструментов и оборудования – на 98,3%.

Правительство Москвы – крупнейший в стране покупатель лекарственных средств и медицинских изделий для городских больниц и льготных категорий граждан: с учетом средств ОМС ежегодный объем заказа составляет более 75 млрд рублей.

«Для предприятий фармсектора городом предусмотрен ряд мер поддержки. Среди них – возможность заключить офсетные контракты, в рамках которых инвестор открывает в столице новое производство, а город взамен гарантирует ему сбыт произведенной продукции на протяжении долгого времени. Также они могут воспользоваться антикризисными инструментами, например, были разработаны программы льготного кредитования на пополнение оборотных средств и на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения. Льготная ставка земельной аренды для инвесторов, которые планируют строить в городе производства, составляет один рубль в год. Кроме того, предприятия фармацевтической отрасли Москвы могут стать участниками нацпроекта „Производительность труда”. Оказанная в рамках проекта поддержка позволит компаниям повышать производительность труда не менее чем на 5% в год», – резюмировали в столичном комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Москва закупила лекарства по офсетным контрактам на 2022 год почти на 1,3 млрд рублей.

gxpnews