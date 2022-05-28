Innoviva приобретает производителя антибиотиков Entasis

Innoviva подписала соглашение о приобретении всех находящихся в обращении акций биофармацевтической компании Entasis Therapeutics по цене $2,2 за акцию, сообщает Pharmaceutical Technology.

Компания Entasis, созданная в 2015 году как дочерняя компания AstraZeneca, занимается открытием и разработкой новых антибактериальных продуктов. Ее подход, нацеленный на патогены, позволил создать мощный клинический и доклинический портфель потенциальных методов борьбы с полирезистентными грамотрицательными штаммами бактерий.

Ведущий актив Entasis, SUL-DUR, достиг всех первичных и вторичных конечных точек в клиническом испытании фазы III. Ожидается, что заявка на лекарство (NDA) для SUL-DUR будет подана в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в третьем квартале текущего года.

В 2020 году Innoviva сделала стратегическую инвестицию в Entasis и приобрела почти 60% ее выпущенных в обращение акций. Нынешнее соглашение касается акций, которые в настоящее время не принадлежат Innoviva. Согласно данным соглашения, собственный капитал Entasis составляет $113 млн.

Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили слияние. Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале текущего года при соблюдении необходимых условий для ее закрытия.

gxpnews