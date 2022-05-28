Британское UKHSA закупило 20 тысяч доз вакцины от обезьяньей оспы

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) закупило более 20 тысяч доз вакцины против оспы производства датской биотехнологической компании Bavarian Nordic в связи с ростом случаев заболевания обезьяньей оспой в Европе и за ее пределами. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение UKHSA в Twitter.

Вакцина предлагается гражданам, тесно контактировавшим с людьми, у которых диагностирована оспа обезьян, чтобы снизить риск симптоматической инфекции и тяжелых заболеваний.

Как отмечает издание, в Европе вакцина датской компании одобрена только против натуральной оспы, но используется не по прямому назначению для лечения оспы обезьян, в то время как в Соединенных Штатах она одобрена для использования как против натуральной оспы, так и против оспы обезьян.

Вирусы оспы и оспы обезьян тесно связаны между собой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцины против оспы первого поколения были на 85% эффективны для предотвращения оспы обезьян, сообщает агентство.

Как стало известно ранее, Bavarian Nordic получила заказ на поставку вакцины от оспы Imvanex.

gxpnews