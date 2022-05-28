Через фонд «Круг добра» закупили лекарства на сумму более 30 млрд рублей

По словам председателя правления фонда «Круг добра» (организация создана для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями) Александра Ткаченко, зарегистрированные препараты на сумму уже более 27 млрд рублей закуплены по поручению фонда. Незарегистрированных в России лекарств закупили на сумму 3,4 млрд рублей. Об этом он заявил в ходе круглого стола в Общественной палате на тему «Презентация отчета о деятельности фонда „Круг добра”».

«По поручению фонда „Круг добра” федеральное казенное учреждение при Минздраве Центр планирования лекарственного обеспечения детей закупил зарегистрированных лекарственных препаратов на сумму 27,4 млрд рублей. Фонд самостоятельно закупил незарегистрированных лекарственных препаратов на сумму 3,4 млрд рублей», – цитирует Ткаченко РИА Новости.

Общая сумма средств, которые поступили от повышения ставки налогообложения, в 2021 году составила 75 млрд рублей, сообщил руководитель организации.

Как добавил Александр Ткаченко, в результате прямых переговоров с производителями и крупнейшими поставщиками препаратов благодаря участию в них Федеральной антимонопольной службы (ФАС) цены на некоторые лекарства снизились до 60%.

«Круг добра» одобрил лекарство от СМА для первого ребенка из ЛНР, стало известно ранее.

gxpnews