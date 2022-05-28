Василий Осьмаков заработал больше всех из заместителей министра промышленности

Стали известны доходы за 2021 год представителей Минпромторга и подведомственных организаций. Василий Осьмаков заработал больше всех из заместителей министра промышленности.

Первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, курирующий фармпроизводство, заработал в 2021 году 53,1 млн руб. Как следует из опубликованной на сайте ведомства декларации, у других заместителей доход оказался меньше.

Советник министра промышленности Алексей Алехин в прошлом году получил 5,6 млн руб. Ранее он возглавлял департамент фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга.

Сейчас директор этого департамента ­— Дмитрий Галкин, его доход в прошлом году был 6,1 млн руб.

Как сообщал «ФВ», министр промышленности и торговли Денис Мантуров стал самым высокооплачиваемым в правительстве. Его доход в 2021 году составил 704 млн руб.

Среди руководителей подведомственных организаций самым состоятельным оказался директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Владислав Шестаков с доходом 33,9 млн руб.

Генеральный директор ФГУП «Московский эндокринный завод» Михаил Фонарев получил 8,6 млн руб.

Фото: Минпромторг

Елена Калиновская

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