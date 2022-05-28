Препараты для лечения рака предстательной железы могут быть менее безопасными, чем казалось ранее

Применение абиратерона и энзалутамида, двух наиболее часто применяемых препаратов для лечения распространенного рака предстательной железы, может повышать риск развития хронических метаболический и сердечно-сосудистых нарушений.

Авторы исследования подсчитали, что пациенты, получавшие абиратерон в 1,77 раза чаще обращаются за медицинской помощью из-за сахарного диабета, артериалльной гипертензии или заболеваний сердца (по сравнению с теми, кто прошел просто гормональную терапию рака). При применении энзалутамида данный риск был повышен в 1,22 раза.

В клинических исследованиях была показана безопасности обоих препаратов, однако были опасения, что популяция КИ отличается от таковой в реальной клинической практике. Действительно, большинство мужчин, обычно нуждающихся в назначении абиратерона и энзалутамида оказались существенно старше участников клинических исследований.

В настоящее время активно расширяются показания к применению обоих препаратов, в том числе было разрешено их использование на ранних стадиях рака предстательной железы. Как указали ученые, таким образом увеличилось число пациентов, которые будут получать указанные ЛС более продолжительное время, а следовательно, необходимо лучше понимать возможные риски терапии.

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