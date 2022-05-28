В Ростехе заявили о готовности выпускать 10 млн доз вакцины от натуральной оспы ежегодно

Предприятие «Микроген» – разработчик вакцины от натуральной оспы – готово выпускать около 10 млн доз препарата в год. Если будет необходимо, то предприятие в течение года может увеличить производство в несколько раз. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Ростех готов кратно увеличить производство вакцины против натуральной оспы, если будет соответствующий запрос. Выпуском этой вакцины занимается предприятие „Микроген”, входящее в наш фармацевтический холдинг „Нацимбио”. Сейчас мощности предприятия позволяют выпускать около 10 млн доз вакцины в год. В течение 10-12 месяцев производство может быть увеличено в несколько раз», – цитирует пресс-службу Ростеха ТАСС.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявил об эффективности вакцины от натуральной оспы против оспы обезьян. «Вектор» ранее подал заявку на регистрацию вакцины от оспы четвертого поколения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что прививаться из-за распространения оспы обезьян сейчас не требуется.

Американская Moderna проводит доклинические испытания возможных вакцин от обезьяньей оспы.

gxpnews