В Старом Осколе могут запустить производство фармсубстанции «Эноксапарин натрия»

Глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков провел рабочую встречу с руководством ООО «Амеген» и представителями ресурсоснабжающих организаций по вопросу реализации инвестиционного проекта «Производство фармацевтической субстанции „Эноксапарин натрия”». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Старого Оскола.

«На основе данной субстанции производят лекарственные средства, относящиеся к группе антикоагулянтов, которые применяют при сердечно-сосудистых заболеваниях. Важно отметить, что проект является импортозамещающим. В ходе встречи также обсудили дорожную карту проекта и вопросы технического характера», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что компания «Амеген» планирует привлечь 100 млн рублей, чтобы организовать первое в России высокотехнологичное импортозамещающее производство фармсубстанции «Эноксапарин натрия» для препаратов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

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gxpnews