Ученым впервые удалось разработать биомаркер для ранней диагностики болезни Паркинсона

Японским ученым первым в мире удалось разработать биомаркер, который сделает возможным раннюю диагностику болезни Паркинсона. Недорогой тест можно будет выполнить с использованием стандартного образца плазмы крови, пишет MedicalXpress.

Специалисты рассчитывают, что постановка диагноза на более раннем этапе позволит ускорить начало терапии, а значит и шанс на более высокое качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона. Кроме того, это может способствовать разработке более совершенных методов лечения.

Ранняя диагностика нейродегенеративных заболеваний особенно актуальна для стран с высоким процентом пожилых людей, в частности Японии. Это связано с тем, что с возрастом растет риск развития подобных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. В настоящее время нет методов, чтобы полностью вылечить болезнь Паркинсона. Однако ранняя диагностика может позволить замедлить развитие заболевания на ранней стадии.

Пока разработка биомаркера ведется на крысиных моделях заболевания и с привлечением пациентов с подтвержденной болезнью Паркинсона. В скором времени ученые планируют приступить к клиническим исследованиям, после чего уже будет принято решение о выходе диагностического теста на рынок.

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