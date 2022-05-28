Eli Lilly планирует инвестировать $2,1 млрд в расширение производств в Индиане

Компания Eli Lilly планирует инвестировать $2,1 млрд в расширение своего производства в американском штате Индиана. Средства направят двум новым производственным предприятиям в Ливанском инновационно-исследовательском районе штата Индиана в округе Бун.

Новые площадки будут способствовать расширению производственной сети активных ингредиентов компании и новых методов лечения, таких как генная терапия.

Lilly ранее представила 17 новых методов лечения за последние восемь лет, в том числе препарат Mounjaro, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для терапии диабета 2 типа. Кроме того, компания намерена представить четыре новых препарата в ближайшие два года.

Заводы в округе Бун помогут удовлетворить растущий спрос на текущую продукцию Lilly и сыграют важную роль в доставке продукции компании пациентам по всему миру, отмечает производитель. Согласно отраслевым оценкам, ожидается, что в округе Бун будет создано до 500 новых рабочих мест. Кроме того, для строительства объектов потребуется около 1500 рабочих.

Компания объявила о расширении в Индиане в 2019 году и тогда же инвестировала в исследования и производство в Индианаполисе и его окрестностях. За пятилетний период эта серия инвестиций оценивается в более $2,5 млрд долларов США и привела к созданию дополнительных производственных рабочих мест, в результате чего общее количество производственных сотрудников компании в Индиане превысило 3700 человек.

gxpnews