MSD намерена инвестировать $468,4 млн в расширение производственных мощностей в Ирландии

Американская MSD (Merck в США и Канаде) объявила о планах инвестировать почти $468,4 млн (€440 млн) в расширение своих производственных мощностей по производству мембран и фильтров в Ирландии. Средства будут направлены предприятию в Карригтвохилле и на открытие нового завода в бизнес-парке Бларни в Корке.

Издание Pharmaceutical Technology отмечает, что эта инвестиция является крупнейшей за всю историю бизнеса компании в сфере Life Sciences (медико-биологических производств). Ожидается, что эти инвестиции в два ключевых медико-биологических проекта в течение пяти лет помогут создать более 370 постоянных рабочих мест к концу 2027 года.

MSD планирует построить новый завод по производству фильтров в Blarney Business Park примерно за $160 млн. Ожидается, что завод после ввода в эксплуатацию поможет в поставке клиентам компании стандартных и новых методов лечения. На расширение производства мембран в Карригтвохилле компания планирует потратить более $308,7 млн.

gxpnews