Минздрав Башкирии возглавил Айрат Рахматуллин

Министром здравоохранения Республики Башкортостан (РБ) стал Айрат Рахматуллин, главный врач уфимской ГКБ №18. С конца марта обязанности руководителя ведомства исполнял Азат Рахматуллин, первый заместитель министра.

Руководивший ведомством с 2018 года вице-губернатор Максим Забелин еще в конце марта возглавил администрацию президента РБ Радия Хабирова.

Айрат Рахматуллин в 2010 окончил Башкирский ГМУ. С 2009-го работал медбратом уфимского Городского госпиталя ветеранов войн. В 2011-2016 годы трудился врачом-неврологом в Республиканской клинической больнице им. Г.Г. Куватова. Затем был ведущим специалистом отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ, в 2018 году стал главным специалистом отдела по проектной деятельности ведомства.

В 2018-2021 годы Айрат Рахматуллин занимал должность заместителя главного врача, а затем и главврача Дюртюлинской центральной районной больницы. После возглавлял ГКБ №18 в Уфе.

Минздрав Башкирии в конце апреля 2022 года оказался в эпицентре внимания СМИ в связи с обысками у замминистра Ирины Кононовой. Местные журналисты связывают следственные мероприятия с уголовным делом о выявленных нарушениях при закупках Минздравом республики онкопрепаратов в 2019 году. Тогда, по предварительным данным следствия, сотрудники ведомства закупили 3,7 тысячи упаковок противоопухолевого трипторелина, входящего в перечень ЖНВЛП, тогда как «реальная потребность» в нем была примерно в 10 раз меньше. В результате у 1 670 упаковок препарата общей стоимостью более 10 млн рублей истек срок годности.