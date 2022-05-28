Курский завод «Фармстандарта» удвоит объемы производства парацетамола

«Фармстандарт» инвестирует 1,9 млрд рублей в создание в Курске крупнотоннажного производства распространенных базовых медикаментов, в том числе входящих в список основных лекарств ООН. В год на предприятии планируется выпускать до 400 млн упаковок парацетамола, валидола, цитрамона и аскофена. Запуск нового производства позволит почти вдвое увеличить объем выпуска препаратов на курском заводе «Фармстандарт-лексредства». «Фармстандарт» инвестирует 1,9 млрд рублей в создание в Курске крупнотоннажного производства распространенных базовых медикаментов, в том числе входящих в список основных лекарств ООН. В год на предприятии планируется выпускать до 400 млн упаковок парацетамола, валидола, цитрамона и аскофена. Запуск нового производства позволит почти вдвое увеличить объем выпуска препаратов на курском заводе «Фармстандарт-лексредства».

О планах по расширению производства на заводе «Фармстандарта» в Курской области стало известно по итогам встречи губернатора региона Романа Старовойта с генеральным директором фармкомпании Владимиром Крейманом.

«Фармстандарт» планирует инвестировать 1,9 млрд рублей в создание в Курске «широко известных и часто применяемых таблеток», таких как Аскофен-П и Цитрамон П с МНН ацетилсалициловая кислота+кофеин+парацетамол, валидола и других лекарств. По словам представителей администрации Курской области, для обеспечения запросов рынка требуется перевести выпуск препаратов с этими и другими МНН на крупнотоннажное производство. Предполагается, что мощность предприятия составит 400 млн упаковок в год, что позволит заводу практически удвоить объемы в имеющейся номенклатуре. В 2021 году, по данным администрации региона, было произведено 544,3 млн упаковок препаратов на сумму 35,7 млрд рублей.

В правительстве региона уточнили, что создание новых мощностей предполагает увеличение производственной площади корпуса №17 курского завода «Фармстандарта» еще на 5,3 тысячи кв. м. Запуск линии ожидается в марте 2023 года.

Ранее в «Фармстандарте» также сообщали о намерении инвестировать 450 млн рублей «на обновление основных фондов и модернизацию оборудования» на курском заводе и заявляли о планах освоить выпуск 12 новых препаратов. В администрации Курской области отметили, что это отдельный текущий инвестиционный проект, не связанный с созданием крупнотоннажного производства.