Angle получила одобрение FDA на применение устройства для жидкой биопсии

Британский производитель медицинского оборудования Angle получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на применение аппарата Parsortix в качестве средства диагностики метастатического рака молочной железы, сообщает pharmaphorum. Это первое в США устройство, используемое для обнаружения онкологии путем сбора клеток крови пациента.

В заявлении британской компании говорится, что ее технология жидкой биопсии «открывает перспективы новой эры персонализированного лечения рака». Это первая компания в мире, получившая одобрение FDA на сбор интактных раковых клеток для анализа.

Зеленый свет от регулятора дает компании возможность закрепиться на развивающемся рынке жидкой биопсии, представители которого уже получили несколько одобрений FDA, начиная с системы CellSearch CTC в 2013 году и заканчивая дополнительной диагностикой от Roche и Grail.

Согласно данным Precedence Research, ожидается, что общий рынок жидкой биопсии вырастет с примерно $8 млрд (показатель 2021 года) до более чем $26 млрд в 2030 году. Выход Angle на рынок знаменует новую веху в развитии технологии: устройство компании позволяет проводить повторный неинвазивный мониторинг людей, больных раком, по интактным живым клеткам, а не по циркулирующей опухолевой ДНК из фрагментов мертвых клеток. Это важно, поскольку рак меняется со временем, поэтому «унаследованная информация» из оригинальной биопсии ткани со временем устаревает по мере развития опухоли, отмечает генеральный директор Angle Эндрю Ньюленд.

Акции компании выросли на 57% после одобрения ее технологии регулятором.

gxpnews