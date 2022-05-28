Goldman Sachs купит европейского производителя лекарств для лечения ЖКТ за 2 млрд долларов

Подразделение Goldman Sachs, которое занимается прямыми инвестициями, купит контрольный пакет акций фармкомпании Norgine BV. Европейский производитель выпускает ряд продуктов для лечения желудочно-кишечных расстройств.

Подразделение Goldman Sachs Group, занимающееся прямыми инвестициями, приобретет контрольный пакет акций Norgine BV у семьи Штейн, основателей этой фармацевтической компании. Финансовые условия соглашения не разглашаются, сообщает Bloomberg. Амстердамскую компанию Norgine оценивают примерно в 1,8 млрд евро (1,9 млрд долл.).

Занимающееся выкупом подразделение Goldman Sachs перебило цену как минимум двух других частных инвестиционных компаний в процессе аукциона за Norgine, пишет Bloomberg. Семья Штейн по-прежнему будет владеть значительной долей в Norgine.

Компания Norgine, чья история насчитывает более века, производит такие препараты, как Movicol, Moviprep и Plenvu, их используют для лечения желудочно-кишечных расстройств. Всего у Norgine есть около 40 продуктов. Goldman Sachs планирует в дальнейшем развивать компанию за счет слияний и поглощений.

«Мы следили за Norgine в течение многих лет и видим большой потенциал, чтобы помочь продвинуть их платформу… Мы надеемся на совместную работу для ускорения разработки продуктов и препаратов и реализации нашего общего видения с целью раскрыть потенциал компании», — заявил руководитель направления прямых инвестиций в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в Goldman Sachs Asset Management Майкл Бруун.

Николай Соколов

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