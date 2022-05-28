Большинство россиян верит в импортозамещение лекарств и медикаментов

Более половины россиян верит в импортозамещение лекарств и медикаментов. В то, что российские производители смогут заместить иностранное медоборудование, уверен каждый второй, сообщает ВЦИОМ.

Большинство россиян (69%) заявило, что российские производители скорее смогут заменить иностранные лекарства и медикаменты. Противоположного мнения придерживаются 24% респондентов. Еще 7% затруднились с ответом, говорится в опросе ВЦИОМ.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Меньше уверенных в том, что России удастся заменить иностранное медоборудование отечественным. Таких набралось 55%. Еще 34% сказали, что это сделать, скорее всего, не удастся. И каждый десятый (11%) затруднился ответить на вопрос.

В конце марта правительство сформировало еще один пакет мер по поддержке российской экономики. В их числе оказались импортозамещение лекарств и медицинских изделий, упрощенная регистрация, облегчение закупочных процедур и субсидирование процентных ставок по кредитам.

Артем Косенок

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