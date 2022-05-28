В российском подразделении Pfizer сменится руководство

Руководитель российского подразделения Pfizer Эрик Патруйярд уходит с должности. Его место займет Никита Иванов, который более 16 лет занимал различные должности в компании.

Генеральный директор ООО «Пфайзер Инновации», представляющего Pfizer в России, Эрик Патруйярд покинет свою должность. Исполнять обязанности гендиректора будет Никита Иванов. Он приступит к исполнению обязанностей генерального директора Pfizer в России, а также руководителя бизнес-подразделения «Препараты общей терапии» с 1 июня 2022 года, сообщили «ФВ» в компании.

Иванов работает в Pfizer более 16 лет и занимал различные должности в компании. Последнее время он был старшим директором по корпоративным связям и доступу на рынок Pfizer в России и Белоруссии.

Прежний руководитель Эрик Патруйярд возглавил российское подразделение 14 августа 2017 года. В Pfizer он перешел из компании Eli Lilly&Co, где занимал должность президента и генерального директора в России, СНГ и Израиле с 2012 года. Ранее, в 2005—2012 годах, Эрик занимал должности генерального директора компании Lilly в ЮАР, Нидерландах и Испании. До прихода в компанию Eli Lilly Эрик работал в компании Michelin на должности генерального директора, ответственного за продажи и маркетинг в регионе Океания.

Чем он займется теперь в Pfizer, не сообщили.

Pfizer 14 марта заявила, что продолжит поставлять препараты в Россию. При этом компания прекратит испытания и набор пациентов для них в стране, а также не будет инвестировать в производственные мощности.

Елена Калиновская

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