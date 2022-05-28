Росздравнадзор изъял из обращения 2,4 млн упаковок лекарств в 2021 году

Росздравнадзор изъял из обращения 2,4 млн упаковок лекарств в 2021 году. Их качество не соответствовало установленным требованиям. Первое место в структуре нарушений по результатам проверок заняло хранение лекарств — 78%.

В 2021 году Росздравнадзор изъял из обращения 2,4 млн упаковок лекарств, качество которых не соответствовало установленным требованиям. Служба также усилила надзор. Так, в 2021 году число плановых проверок составило 415 (в 2020 году — 263), внеплановых — 531 (386). Такие цифры приводит Росздравнадзор в публичном отчете по итогам работы за прошлый год.

В структуре нарушений по результатам проверок первое место занимает хранение (78%). Следом идут реализация и отпуск (14%), перевозка (6%) и уничтожение (2%). Изъято из обращения 0,12% от общего количества серий, введенных в гражданский оборот (443 из свыше 360 тыс.). Для сравнения: в 2020 году изъято 540 серий, в 2019 году – 738.

Количество сообщений о нежелательных реакциях лекарственных препаратов по итогам прошлого года составило более 60,3 тыс., в 2020 году — свыше 35,3 тыс. Лидерами по этому показателю стали Карачаево-Черкесия (496 сообщений на 100 тыс. населения), Ростовская область (360), Свердловская область (245), Ямало-Ненецкий автономный округ (163), Астраханская область (135), Калмыкия (121).

Росздравнадзор заблокировал свыше 16,3 тыс. интернет-ресурсов. Основными причинами этого стали: продажа рецептурных лекарств, отсутствие лицензии на фармдеятельность и разрешения на дистанционную торговлю, а также продажа не зарегистрированных на территории России препаратов.

Артем Косенок

pharmvestnik