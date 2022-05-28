Abbott Laboratories разрабатывает тест на оспу обезьян

Американская химико-фармацевтическая корпорация Abbott Laboratories разрабатывает тест на оспу обезьян, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Фирма предоставит тестовые наборы партнерам своей Коалиции по защите от пандемии — сети партнерств в области науки и общественного здравоохранения, направленных на выявление возможных угроз пандемии, сообщил агентству представитель Abbott.

«По мере развития ситуации мы предпримем шаги для удовлетворения дополнительных потребностей в тестировании», — сказал представитель.

Заявление компании было сделано в день, когда Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтвердили, что выявили девять случаев оспы обезьян в семи штатах США. Abbott стала второй компанией, объявившей о разработке тестов на оспу обезьян после Roche.

Во всем мире на данный момент зарегистрировано более 200 подтвержденных или подозреваемых случаев заражения примерно в 20 странах, где оспа обезьян не является эндемичной. В основном это страны Европы.

gxpnews