В Санкт-Петербурге проводят испытания препарата от рака груди на основе вируса

Клинические испытания первого в России препарата для терапии рака молочной железы, созданного учеными на основе генно-модифицированного онколитического вируса осповакцины, начались в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, который является разработчиком препарата.

Отмечается, что первая фаза клинических испытаний займет около двух лет.

«В середине мая препарат ввели первой пациентке. Она находится под постоянным наблюдением врачей, чувствует себя хорошо, побочных эффектов не обнаружено. Сейчас в эксперимент включают вторую пациентку. Мы предполагаем, что первая фаза клинических испытаний займет около двух лет. Это связано с тем, что препарат абсолютно новый, первый в своем классе», – добавил один из авторов разработки, заведующий лабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН Владимир Рихтер.

Препарат разработан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром «Вектор» Роспотребнадзора в партнерстве с ООО «Онкостар» (резидент «Сколково»). Лекарственное средство предназначено для терапии рака молочной железы. Оно создано на основе инактивированного рекомбинантного вируса осповакцины VV-GMCSF-Lact. Впервые в мире в противоопухолевый препарат введен ген, синтезирующий белок – убийцу раковых клеток. Целью первой фазы клинических испытаний является оценка безопасности, переносимости и фармакокинетических параметров препарата.

gxpnews