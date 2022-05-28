Минпромторг предложил разрешить вывоз плазмы в страны ЕАЭС для производства лекарств

Возможность вывоза плазмы из России для производства медикаментов в Беларусь, а также в другие страны ЕАЭС стоит предусмотреть в законопроекте о расширении поставок донорской крови производителям медикаментов, принятом Госдумой в первом чтении, сообщил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Галкин.

Заместитель гендиректора Национальной иммунобиологической компании по взаимодействию с органами государственной власти Марина Школьная в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования Службы крови в РФ в целях экстренного замещения импортных поставок препаратов крови из недружественных стран корпорацией предложила предусмотреть в федеральном законе возможность вывоза плазмы, полученной в пределах РФ, на территорию Беларуси в целях производства лекарственных препаратов. Это обусловлено просьбами белорусской стороны, где производственные мощности недозагружены из-за нехватки сырья.

«Если бы мы в контуре Евразийского или Союзного государства предусмотрели просто возможности (продажи плазмы из РФ), чтобы была мобильность реагирования, это было бы неплохо. Нам кажется разумным предусмотреть такую опцию в законе», – приводит ТАСС слова Галкина.

В апреле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на расширение возможности поставок донорской крови производителям медикаментов. Документ предусматривает, что плазма крови может быть передана для производства лекарственных средств не только медицинским организациям, но и производителям, не относящимся к медицинским организациям. В целях контроля над обращением плазмы, используемой в качестве фармацевтической субстанции, документ сохраняет запрет на продажу в другие государства донорской крови и ее компонентов.

gxpnews