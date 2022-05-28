Зарегистрирован молнупиравир от «Герофарма»

Минздрав РФ 20 мая зарегистрировал аналог перорального препарата от COVID-19 с МНН молнупиравир, разработанный фармкомпанией «Герофарм». Лекарство будет продаваться под ТН Молнупиравиир-Герофарм. Первое регудостоверение на аналог Лагеврио (оригинальный препарат MSD и Ridgeback Biotherapeutics) в России получила компания «Промомед». Минздрав РФ 20 мая зарегистрировал аналог перорального препарата от COVID-19 с МНН молнупиравир, разработанный фармкомпанией «Герофарм». Лекарство будет продаваться под ТН Молнупиравиир-Герофарм. Первое регудостоверение на аналог Лагеврио (оригинальный препарат MSD и Ridgeback Biotherapeutics) в России получила компания «Промомед».

Согласно реестру разрешенных клинических исследований Минздрава РФ, компания «Герофарм» начала КИ молнупиравира в марте 2022 года. Заланированная дата окончания проведениия исследований – 31 января 2024 года.

С декабря 2021 года молнупиравир входит во Временные методические рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Тогда он наравне с еще одним препаратом для терапии COVID-19 – Paxlovid (нирматрелвир и ритонавир) от Pfizer – был причислен к средствам этиотропного лечения. В феврале 2022 года молнупиравир вошел в схемы, применяемые при лечении коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях и стационаре.

С конца марта молнупиравир входит в перечень ЖНВЛП. Цена за его упаковку согласована комиссией Минздрава на уровне 5,8 тысячи рублей.

Применение оригинального препарата – Лагеврио от MSD и Ridgeback Biotherapeutics – в ноябре 2021 года первой одобрила Великобритания. Тогда Управление по контролю за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий страны выдало разрешение на использование препарата для терапии COVID-19 легкой и средней форм тяжести. В том же месяце Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения Европейского медицинского агентства также одобрил препарат. В декабре 2021 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США выдало разрешение на применение Лагеврио.

В России в феврале 2022 года Минздрав РФ впервые зарегистрировал препарат с МНН молнупиравир. Ведомство одобрило заявку на регистрацию лекарственного средства (ТН Эсперавир) компании «Промомед Рус». Оригинальный препарат в России одобрили в конце марта.

В апреле Минздрав выдал разрешение на применение препарата Ковипир (молнупиравир), разработанного компанией «Фармасинтез». В этом же месяце стало известно, что фармхолдинг «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») совместно с Обнинской химико-фармацевтической компанией (ОХФК) готовят к запуску на заводе в Московской области производство молнупиравира по полному циклу. Дочерняя компания «Биннофарм Групп» (АО «Алиум») будет производить готовую лекарственную форму препарата, ОХФК – фармсубстанцию. Препарат уже зарегистрирован Минздравом.