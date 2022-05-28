В России по гостендерам начали закупать дженерики онкогематологического препарата BMS

ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава в конце апреля 2022 года объявило несколько аукционов на поставку леналидомида (один из самых дорогих онкогематологических препаратов). Срок действия патентной защиты оригинального лекарства – Ревлимида от Bristol-Myers Squibb (BMS) – истекает летом 2022 года, но Минздрав уже перестал закупать его. С 2016 года основным поставщиком Ревлимида по программе «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН») выступал «Фармстандарт», но последние гостендеры на поставку препарата BMS компания выиграть не смогла. ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава в конце апреля 2022 года объявило несколько аукционов на поставку леналидомида (один из самых дорогих онкогематологических препаратов). Срок действия патентной защиты оригинального лекарства – Ревлимида от Bristol-Myers Squibb (BMS) – истекает летом 2022 года, но Минздрав уже перестал закупать его. С 2016 года основным поставщиком Ревлимида по программе «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН») выступал «Фармстандарт», но последние гостендеры на поставку препарата BMS компания выиграть не смогла.

Согласно ЕИС в сфере закупок, в мае госконтракт на 3,3 млрд рублей на поставку препарата Миеланикс (леналидомид) от «Фарм-Синтеза» ФКУ заключило с компанией «Примафарм». АО ЦВ «Протек» поставит на 761,7 млн рублей дженерики от «Нанофарма девелопмент» и «Фарм-Синтеза». Аукцион на поставку на 330,7 млн рублей леналидомида от «Промомеда» выиграла компания «Биопрепарат».

Из материалов госзакупок следует, что установленная начальная цена аукционов на закупку леналидомида оказалась в 2-2,5 раза ниже указанной в предыдущих контрактах и составила 66,3–103 тысячи рублей за упаковку. В ходе аукционов цена была снижена еще на 0,5-2,5% в связи с подачей большого числа заявок на участие. В некоторых аукционах принимали участие от трех до пяти компаний.

Снижение цены на Ревлимид и закупка его российских дженериков по гостендерам стали возможны благодаря скорому истечению срока действия патента на леналидомид. Патентная защита истекает в июле 2022 года. До этого момента в оборот нельзя выводить дженерики. В Минздраве РФ пояснили, что майские аукционы состоялись за счет бюджета, рассчитанного на 2023-2024 годы, но закупленный объем нужен для закрытия в том числе потребности на 2022 год.

По данным ЕИС в сфере закупок, «Фармстандарт» подал заявки минимум на три аукциона, но они были отклонены в силу принципа «третий лишний».

На Ревлимид в последние годы приходился наибольший объем закупок по программе «14 ВЗН». В 2019 году препарат централизованно закупили на 7,8 млрд рублей. В 2020-м году ФКУ Минздрава заключило с «Фармстандартом» трехлетний контракт на поставку леналидомида на 20,6 млрд рублей. За счет заключения долгосрочного контракта ФКУ тогда удалось снизить цену контрактов на 30% по сравнению с их стоимостью в предыдущий год.

Патент на еще один онкопрепарат – ниволумаб (Опдиво) от BMS – действует до 2026 года. В январе 2023 года истекает срок действия патента фармкомпании на дазатиниб (Спрайсел).

В мае 2022 года стало известно о намерении американской фармкомпании к июню уйти из России. Однако BMS не намерена прекращать поставки своих лекарств в страну.