Главные итоги Российского Фармацевтического Форума им Н.А. Семашко

17 и 18 мая в Санкт-Петербурге состоялся Российский Фармацевтический Форум им Н.А. Семашко, который традиционно является главной площадкой для встречи всего фармацевтического рынка России и обсуждения наиболее актуальных и острых вопросов фармацевтической отрасли.

Среди спикеров представители органов государственной власти и ассоциаций: Совета Федерации, Государственной Думы, Минпромторга России, Минздрава России, ФАС России, ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России, ФГБНУ «НЦЭСМП» Минздрава России, ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко», СПФО, АРФП, АФПЕАЭС, AIPM.

Бизнес сообщество было представлено компаниями-производителями, дистрибьютерами и аптечными сетями, включая 36.6 Аптечная Сеть, LifeScan, Активный Компонент, Альфасигма Рус, Биннофарм Групп, Генериум, Герофарм, STADA CIS, РИГЛА Аптечная Сеть, Р-Фарм, СПФО, Фармстандарт, Акрихин, ЦВ Протек, Эвалар, Bayer, Sun Pharma, Servier, АстраЗенека Фармасьютикалз, БИОКАД, Гедеон Рихтер, Johnson & Johnson, Замбон Фарма, КРКА Фарма, Кьези Фармасьютикалс, Merck group, Мерц Фарма, Новартис фарма, НТФФ Полисан, Reckitt Benckiser, Сбербанк, Тева, Рош-Москва, Такеда Фармасьютикалс, AbbVie Inc и многими другими.

Впервые мероприятие прошло при поддержке ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России, которое выступило идеологом обновленной концепции и расширенной программы Форума.

Партнерами мероприятия выступили: ГК «Промомед», IQVIA, DSM Group, Kontakt InterSearch Russia, Технологии Доверия, МФО, Lidings, NC Logistic, Здравсити, Pharmadeal by Novus Capital.

В рамках Форума состоялось два важных подписания о сотрудничестве.

Управляющий директор Тринити Ивентс Групп Виктор Янко и директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Минпромторга России Владислав Шестаков подписали соглашение о стратегическом партнерстве между Тринити Ивентс Групп и Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик. В рамках соглашения стороны выступают стратегическими партнерами по подготовке и организации Российского Фармацевтического Форума им. Семашко и в дальнейшем будут стремится к расширению и большему укреплению партнёрских отношений.

Владислав Шестаков, директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России:

«Идея проведения Форума, на котором будут собраны представители ведущих регуляторных ведомств Российской Федерации, а также представители фармацевтических компаний и отраслевых сообществ, родилась достаточно давно. И в сложившихся сейчас условиях создание такой диалоговой площадки стало особенно актуальным. Поэтому, когда коллеги из компании «Тринити Ивентс», которые с этого года являются организаторами Российского Фармацевтического Форума, обратились к нам с предложением о сотрудничестве, мы вышли к ним со встречным предложением по обновлению концепции и идеологии мероприятия, расширению его программы, а также с идеей о необходимости смены названия Форума».

Евразийская академия надлежащих практик подписала соглашение о сотрудничестве с PQE Евразия – международной консалтинговой компанией, представленной в 27 странах мира. Более 20 лет PQE оказывает поддержку мировым производителям лекарственных средств и медицинских изделий в области обеспечения качества.

В церемонии подписания соглашения приняли участие региональный директор PQE ЕАЭС Юрий Сандлер и исполнительный директор Евразийской академии надлежащих практик Ирина Спичак. С приветственной речью онлайн выступили директор PQE Индия Махеш Джагтап и директор PQE Китай Мяо Ван.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в экспертной, образовательной и просветительской деятельности. В частности, планируется обмен знаниями и технологиями, в том числе в рамках реализации образовательных программ на базе академии с участием спикеров PQE, а также проведение совместных деловых международных мероприятий.

Первый день Форума открылся пленарной сессией «Охрана здоровья в новых условиях». В ходе первой части участники – «Лучшие практики фармацевтических компаний, внедренные в условиях санкций» – директора крупнейших фармацевтических компании обсудили механизмы обеспечения устойчивости фармацевтического рынка и поддержания лекарственной доступности, а также поговорили о текущих приоритетах системы здравоохранения в сфере лекарственного обеспечения.

Виктор Дмитриев, Председатель Общественного совета при Росздравнадзоре,

Генеральный директор АРФП:

«Текущие вызовы поставили перед нами три ключевых задачи. Во-первых, мы обязаны обеспечить ценовую и ассортиментную доступность для наших пациентов. Во-вторых, мы обязаны сохранить рентабельность производства, чтобы сохранить налоговую базу, рабочие места и конечную продукцию. В-третьих, мы должны сохранить те гарантии, которое давало государство».

Во второй части сессии – «Антикризисные меры в регулировании отрасли. Законодательные аспекты» – состоялся диалог регуляторов с отраслью и обсуждались антикризисные меры в ее регулировании, включая законодательное обеспечение развития здравоохранения в новых условиях. С приветствиями к участникам Форума обратились Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Среди выступающих были представители Государственной Думы, Минздрава России, Минпромторга России, ФАС России, СПФО.

Дмитрий Галкин, Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России:

«Со времени пандемии у нас налажена работа по формированию запасов. Помимо технологических и научных компетенций накоплена достаточно крепкая финансовая подушка. Есть широкие возможности по межотраслевой кооперации, а также различным замещениям как по внешнему контуру с большим количеством партнеров в различных юрисдикциях, так и по внутреннему замещению – не только по препаратам, стадиям их производства и фармацевтическим субстанциям, но и по вспомогательным веществам, сырью, комплектующим и средствам производства».

Следующая сессия была посвящена теме государственных тендерных закупок и тенденций в системе ценообразования. Особый фокус был сделан на темах локализации производства и государственных преференций.

Михаил Степанов, Генеральный директор ИРВИН

«Бюджетный рынок быстро догоняет коммерческий, а его рост гораздо больше – 15% к прошлому году против 3% роста коммерческого рынка. Кроме того, бюджетный рынок очень хорошо структурирован. Если крупные компании будут занимать больше объема этого рынка, то им проще будет вкладывать больше средств в разработку инновационных препаратов и появление дженериков, в развитие производства, логистику, доставку и другие направления. Основной драйвер – это укрупнение рынка».

На сессии, посвященной развитию розничного сегмента фармацевтической отрасли в новых экономических условиях, участники обсудили вопросы, касающиеся сохранения финансовой устойчивости, риск кризиса ликвидности, законодательные инициативы для розницы, а также эволюцию отношений между поставщиками, производителями и аптеками.

Сергей Еськин, Директор по развитию, ФК Пульс

«Вся товаропроводящая цепочка и система страхования и банковских гарантий перестала функционировать должным образом. Производители не смогли должным образом застраховать свои риски у дистрибьютеров, дистрибьюторы не смогли получить нужный объем банковских гарантий, связанных с отсрочками. Все это привело к тому, что ряд товаров, особенно в цепочке ЖНВЛП, стали убыточными».

В заключительной части первого дня Форума участники могли посетить одну из двух панельный дискуссий: «Маркетинговые стратегии в продвижении лекарственных препаратов. E-commerce – каковы новые правила игры в настоящем и будущем?» и «Brainstorm HR- директоров в фармацевтической отрасли: тенденции будущего».

Второй день Форума открылся пленарной сессией памяти академика Николая Александровича Семашко, модератором которой выступил научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Семашко» Рамил Хабриев. Участники вспомнили исторические вехи развития здравоохранения, в частности лекарственное обеспечение населения России в 1920-х гг и международную кооперацию в производстве пенициллина в СССР, а также обсудили актуальность принципа Семашко – единство управления.

В ходе аналитической сессии, посвященной главным трендам и прогнозам развития фармацевтического рынка в России и глобально, эксперты коснулись анализа актуальной картины рынка и важных изменений за последние месяцы, обсудили предположения и гипотезы по развитию фармацевтического рынка в РФ, а также постарались ответить на вопрос о том, какие главные аспекты влияют на смещение интересов инвесторов.

Разия Солодова, Начальник отдела экономики и анализа фармацевтической и медицинской промышленности ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России

«На ежедневной основе мы мониторим список ЖВНЛП, отслеживая наличие препаратов и остатки в каждом городе России. При этом мы не наблюдаем глобальных серьезных изменений: отсутствия препаратов на сегодняшний день не наблюдается.

Мы оцениваем ситуацию как стабильную».

На сессии «Пациентоориентированная фарма – миф или реальность?» участники обсудили темы обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами, рассмотрели вопросы этики, комплайенса и деонтологии в отношениях между пациентскими, медицинскими и бизнес-сообществами и презентовали успешно реализованные совместные проекты пациентских организаций и фармкомпаний. Особое внимание было уделено темам повышения качества жизни пациента, вопросам ценообразования, а также стратегии развития иммунопрофилактики.

Юрий Жулев, Сопредседатель «Всероссийский союз пациентов»

«Есть сложности у ряда зарубежных фармкомпаний в реализации пациентских программ. Но мы надеемся, что это временный период, и пациентские организации останутся в приоритете всех компаний – вне зависимости от того являются они российскими или зарубежными».

Темой следующей панельной дискуссии стала «Стратегия лекарственного обеспечения в России. Взгляд на нынешние масштабы доступности инновационных и дженериковых препаратов от фармацевтических компаний, регуляторов и пациентских сообществ». В ходе дискуссии эксперты говорили о перспективах реформирования системы лекарственного обеспечения в РФ, внедрения моделей инновационных контрактов, а также обсуждали ценностно-ориентированные подходы в лекарственном обеспечении.

Рамил Хабриев, Научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко»

«Доступность лекарственных средств – важнейшее условие обеспечение качества и эффективности медицинской помощи. Ограничение доступности для основной части населения отрицательно сказывается на показателях здравоохранения, не позволяет достаточно эффективно контролировать хронические заболевания, увеличивает частоту и длительность госпитализации, а также приводит к росту расходов системы здравоохранения».

Эксперты сессии «Рынок R&D как индикатор состояния российской фарминдустрии: перспективы развития» выступили с докладами об основных вызовах и возможностях, включая вопросы о ресурсах для инновационных разработок, дефиците инноваций, программах поддержки, а также перспективах, партнерствах, сильных сторонах рынка и, конечно, о ценообразовании.

Вадим Тарасов, Кандидат фармацевтических наук, заведующий кафедрой фармакологии Института фармации, Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России

«С учетом грантов и иного финансирования, можно оценить сумму, которая глобально тратится на разработку лекарственных средств в 300-350 млрд долларов ежегодно. Для всего российского рынка эта сумма приблизительно равна 1 млрд долларов. Однако не учитывается значительные вложения, которые вкладывает государство в исследовательские и научные программы. В последние годы задача, которая ставится науке, — перейти на прикладные разработки, которые будут нужны для развития российской высокотехнологической промышленности. В том числе фармацевтической».

На сессии «Редкие пациенты. Тенденции рынка орфанных препаратов в текущих реалиях» участники панели обозначили наиболее острые проблемы редких пациентов в России. На чем должна строиться стратегия повышения эффективности помощи орфанным пациентам с учетом новой ситуации? Какие первоочередные меры по улучшению доступности лечения редких пациентов в России нужно предпринять? Эксперты обсудили эти и многие другие вопросы по теме.

Юлия Рыбченко, Руководитель отдела методологического обеспечения комплексной ОТЗ, ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России

«Говоря о редких орфанных заболеваниях, система здравоохранения в России и в мире сталкивается с двумя проблемами: ограниченная доказательная база и нагрузка на бюджет. Решением этих проблем могут стать федеральные регистры, которые уже ведутся, если мы говорим о высокозатратных нозологиях и жизнеугрожающих заболеваниях. Здесь информация будет не только собираться, но и анализироваться, а также служить основой для принятия решений по результатам мониторинга. Это очень важный момент с точки зрения накопления доказательной базы и ее анализа».

Следующая панельная дискуссия была посвящена теме «Pharma Digital. Успехи электронного здравоохранения». Эксперты обсудили сложности, с которыми сталкиваются разработчики при внедрении системы электронного здравоохранения, перспективы и препятствия развития платформы «Электронный рецепт», а также Новые цифровые инструменты и сервисы для пациентов.

Ирина Наделяева, начальник отдела исследований и разработок

ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского

«Цифровые технологии получили возможность показать свою эффективность особенно во время пандемии. Оказалось возможным то, что раньше было сложно представить. Например дистанционный мониторинговый визит, дистанционный визит пациента в медицинский центр, обсуждение состояния пациента и контроль за ним, применение совмещенных технологий. Я уверена, что цифровые технологии в области здравоохранения будут активно развиваться в будущем».

Завершающей темой второго дня Форума стала сессия «Тенденции рынка БАДов и витаминов в России – основные драйверы и нюансы развития». Участники разобрали глобальные и локальные аспекты рынка БАД в новой эпохе, меры государственной поддержки, инструменты обеспечения доступности, а также возможности импортозамещения.

Игорь Борисенко, директор по стратегическому развитию бизнеса компании «Петровакс»

«БАДы становятся сложнее вместе с ростом ожиданий у потребителей. Основной фокус сейчас делается на качество продуктов, а также на использование брендированных ингредиентов. Как следствие, происходит большая «медикализация» продуктов. Также наблюдается рост БАД портфеля у лидеров рынка, в том числе за счет миграции из лекарственных средств и вывода новых SKU в статусе БАД под общим зонтичным брендом. Постепенно происходит стирание границ во внутренних процессах фармкомпаний между БАД и ЛС».

С нетерпением ждем встречи с участниками Форума в следующем году!

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