Sun Pharma приобретет портфель препаратов у Fiterman Pharma

Индийская фармацевтическая компания Sun Pharmaceutical объявила, что одна из ее дочерних компаний, S.C. Terapia S., приобрела портфель Uractiv у румынской Fiterman Pharma. Об этом пишет издание Business Today. Портфель Uractiv включает в себя пищевые добавки, минералы, витамины и адъюванты, косметику и медицинские изделия, используемые для поддержания здоровья мочевыводящих путей.

Продукты из портфеля приносят годовой доход примерно в 8,7 млн ​​долл. Они предназначены как для взрослых, так и для детей.

«Это приобретение соответствует нашей стратегии по дальнейшему расширению нашего портфеля безрецептурных препаратов в Румынии и на соседних рынках», — заявил исполнительный вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок Sun Pharma Аалок Шанхви.

«У нас сильные позиции в Румынии, а Terapia является компанией номер один на рынке дженериков и безрецептурных препаратов. Мы будем использовать наши сильные стороны в области маркетинга и дистрибуции для дальнейшего развития этих брендов», — добавил он.

S.C. Terapia — фармацевтическая компания, базирующаяся в румынском Клуже. С 2015 года является дочерней компанией Sun Pharma. Ее прибыль в 2021 году составила 38,9 млн долл.

По данным аналитиков AWACS, Sun Pharma является крупнейшей фармацевтической компанией в Индии с долей рынка более 8%. Sun Pharma India владеет более чем 30 из 300 ведущих фармацевтических брендов в Индии.

Николай Соколов

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