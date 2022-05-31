Аналитики RNC Pharma сообщили о снижение объема продаж ветпрепаратов в апреле

RNC Pharma сообщила, что в апреле объемы продаж ветеринарных препаратов в розницу сократились. Они упали на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Общий объем розничных продаж ветеринарных препаратов в России по итогам периода с января по апрель 2022 года составил 7,1 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Относительно аналогичного периода прошлого года рублевая динамика зафиксирована на довольно скромном уровне 2,5%. Напомним, что по итогам I квартала этого года фиксировался прирост продаж на уровне 16%. Натуральные объемы потребления ветпрепаратов продолжили тенденцию сокращения, динамика достигла -15,2% при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД). Всего с начала текущего года в рознице было реализовано 45,4 млн МЕД, сообщили аналитики RNC Pharma. Релиз компании есть в распоряжении «ФВ».

Рублевый объем продаж в апреле 2022 года составил 2,4 млрд руб. Относительно апреля прошлого года динамика ожидаемо отрицательная (-16% в рублях). Фактически в текущем году за счет ажиотажного спроса сезонный всплеск продаж случился на месяц раньше нормальных значений — в марте. Годом ранее сезонность была нормальная, и пиковые продажи спроса приходились на апрель. Интересно, что объем продаж в апреле этого года по сравнению с мартом прошлого года практически не изменился, рублевая динамика была отрицательной (-0,3%). Однако фактически этот показатель находится в пределах математической погрешности. Все это свидетельствует о том, что весенний всплеск продаж в 2022 году не просто случился на месяц раньше, скорее можно говорить о том, что он растянулся сразу на два месяца.

Правда, далеко не для всех регионов этот процесс проходил одинаково. Если в Центральном и Дальневосточном федеральном округах продажи за март-апрель показали долгосрочную рублевую динамику на уровне -3%, то в Сибири была зарегистрирована динамика на уровне +20%. Конечно, не последнюю роль тут играл не только эмоциональный и экономический, но и климатический фактор.

После серьезного падения спроса на отечественные препараты в марте (тогда доля продукции российского производства в общем рублевом объеме продаж составляла всего 29%) по итогам апреля 2022 года российские производители начали отыгрывать позиции. Суммарная доля начала расти и достигла 36,2%. Это уже ближе к стандартным сезонным значениям, хотя и далеко не рекордный показатель для отечественных компаний, отмечают аналитики.

В ТОР15 компаний-производителей с точки зрения денежного объема продаж наибольшую динамику в январе—апреле 2022 года показала компания «КРКА» (+38%). Максимальный вклад в прирост тут внес противопаразитарный препарат «Селафорт», за год его продажи увеличились на 89%. Второй среди топовых компаний результат показывает «Ливисто Групп» (+24%). Здесь можно отметить антибактериальный препарат «Доксифин», за год его продажи выросли на 92%.

Сразу восемь компаний представлено отечественными компаниями. Правда, существенную динамику продаж продемонстрировали за период всего три игрока. Максимальный прирост показал «Экопром» (+15%), здесь продажи росли почти по всему портфелю. Максимальный вклад в динамику продемонстрировал антигельминтный и противопаразитарный препарат «Гельминтал» (+29%). Второй результат показал «Агробиопром» (13%), тут так же отличился антигельминтик «Фенпраз» (+40%). Замыкает тройку отечественных компаний «Астрафарм» (+11%), здесь отметим «Контрсекс NEO» (+25%).

Артем Косенок

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