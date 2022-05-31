Утвержден порядок работы комиссии по определению препаратов для ввоза в иностранной упаковке

Минюст утвердил приказ Минздрава о работе комиссии, которая будет заниматься определением дефицитных препаратов для их ввоза в иностранной упаковке. До 2023 года комиссия также будет принимать решение о возможности ввоза незарегистрированных препаратов.

Министерство здравоохранения утвердило порядок работы межведомственной комиссии по определению дефицита препаратов или риска его возникновения в 2022—2023 годах. Соответствующий приказ Министерство юстиции зарегистрировало 26 мая. Документ был принят раньше времени, согласно сайту regulation.gov.ru его обсуждение должно было продлиться до 30 мая.

До конца текущего года задачей комиссии будет принятие решения о возможности выдачи разрешения на временное обращение лекарств в иностранной упаковке. До 2023 года комиссия также будет принимать решение о возможности временного обращения серии или партии незарегистрированного препарата в случае его дефицита. В ее состав должны входить представители:

Минздрава,

Министерства промышленности и торговли,

Федеральной таможенной службы,

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,

Министерства финансов,

Федеральной антимонопольной службы,

ФГБУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» (ФЦПиЛО),

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» (НЦЭСМП),

ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» (ЦЭККМП),

ООО «Оператор-ЦРПТ»,

иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и их подведомственных организаций.

При необходимости, по предложению председателя межведомственной комиссии или ее членов, в заседании могут принимать участие главные внештатные специалисты Минздрава, представители держателей регистрационных удостоверений или заявители без права голоса.

В марте этого года были приняты изменения, которые дают правительству возможность принять решение о ввозе в Россию препаратов в иностранной упаковке в случае их дефицита. Такие препараты должны иметь на упаковке самоклеящуюся этикетку с информацией о лекарстве на русском языке.

Маргарита Грошева

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