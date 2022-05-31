На программу льготного кредитования закупок импортной продукции выделили 37 млрд рублей

Правительство выделило свыше 37 млрд руб. на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. К ней относятся в том числе лекарства и фармацевтическая продукция.

Правительство выделило свыше 37 млрд руб. на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Соответствующее Распоряжение № 1326 от 27.05.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о выдаче импортерам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта. Как уточнили в правительстве, в текущих условиях это немногим больше 6%. Эти средства позволят просубсидировать такие займы на общую сумму не менее 800 млрд руб.

Срок, на который импортеры смогут получить такие ресурсы, зависит от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год. Для оборудования и средств производства — три года. Новый инструмент поддержки поможет предприятиям снизить текущие затраты, наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов, подчеркнули в правительстве.

В середине апреля правительство дополнительно выделило Минпромторгу 80 млрд руб. на льготные кредиты системообразующим предприятиям промышленности и торговли. В их число войдет и фармотрасль, заявляли «ФВ» в пресс-службе ведомства.

В мае правительство приняло решение поддержать закупки важной для экономики и граждан зарубежной продукции. Импортеры смогут воспользоваться специальной программой льготного кредитования. В перечень приоритетной импортной продукции вошли лекарства, фармацевтическая продукция, а также другие товары и материалы.

Артем Косенок

pharmvestnik