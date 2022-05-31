Руководителя испанской фармкомпании обвиняют в покупке сертификата о вакцинации против COVID-19

Главу фармкомпании PharmaMar Хосе Марию Фернандеса обвиняют в покупке сертификата о вакцинации. В Испании проходит масштабное расследование по делу о подделке сертификатов, в котором фигурируют 2200 человек.

Главу испанской фармкомпании Хосе Марию Фернандеса PharmaMar обвиняют в покупке сертификата о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает издание Economia Digital.

Министерство здравоохранения Испании одобрило иммунизацию населения третьей дозой вакцины в прошлом октябре. Фернандес обвиняется в том, что заплатил за сертификат о третьей прививке 1—2 тыс. евро, чтобы получить COVID-паспорт и возможность путешествовать без ограничений.

По данным издания El Periódico, Фернандеса пока не вызывали в полицию для дачи показаний. Он должен будет явиться в один из двух судов, связанных с расследованием дела. То же самое предстоит сделать и остальным лицам из списка, среди которых есть известные общественные деятели, пишут СМИ. Предполагается, что всего через преступную схему по покупке сертификатов с сентября 2021 года по январь 2022 года удалось купить около 2200 сертификатов. Источники в самой PharmaMar отказываются давать какие-либо оценки этой ситуации.

Economia Digital пишет, что PharmaMar набрала популярность из-за пандемии COVID-19. Ее противоопухолевый препарат Aplidin был перепрофилирован для борьбы с коронавирусом, так как показал способность предотвращать репликацию коронавируса у зараженных пациентов. После начала пандемии цена на него значительно повысилась.

Фото: pharmamar.com

Николай Соколов

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