В Уфе за 50 млн рублей запустили производство расходных материалов для анализаторов крови

Научно-производственный центр (НПЦ) «Астра» открыл на базе индустриального парка «БашИнвест» в Уфе новую производственную линию по выпуску пластиковых расходных материалов для анализаторов свертываемости крови. Объем инвестиций в проект составил 50 млн рублей, партнером выступил казахстанский поставщик медизделий Ordamed. Мощность производства оценивается в 4 млн пластиковых кювет в год. Научно-производственный центр (НПЦ) «Астра» открыл на базе индустриального парка «БашИнвест» в Уфе новую производственную линию по выпуску пластиковых расходных материалов для анализаторов свертываемости крови. Объем инвестиций в проект составил 50 млн рублей, партнером выступил казахстанский поставщик медизделий Ordamed. Мощность производства оценивается в 4 млн пластиковых кювет в год.

На новой производственной линии предполагается выпускать кюветы для коагулометров – автоматических анализаторов показателей свертываемости крови. Изготавливать планируется кюветы для одноканального анализатора «КоаТест-1», двухканального «КоаТест-2», четырехканального «КоаТест-4», автоматического «КоаТест-Авто» разработки НПЦ «Астра».

Мощность производства оценивается в 4 млн единиц в год, сам анализатор компания планирует вывести на рынок в 2022 году.

Партнером проекта стала казахстанская компания Ordamed, которая выступает эксклюзивным представителем поставщика на территории Казахстана. При ее участии были закуплены станки и оборудование для производства медицинских изделий.

Компания «Астра» выпускает одно-, двух- и четырехканальные анализаторы для определения параметров свертываемости крови под брендом «КоаТест», а также анализаторы мочи и устройство электрофореза сыворотки белков крови. За 25 лет работы выпущено более 2 тысяч единиц полуавтоматических анализаторов, которые инсталлированы в большинстве региональных лабораторий.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НПЦ Астра» зарегистрировано в Уфе в 1997 году. Долей в 40% компании владеет создатель казахстанской Ordamed Ервкин Длимбетов, по 25% принадлежат Владимиру Патосину и Ирине Тужиловой, еще 10% – гендиректору АО «Диакон» Алексею Иванову. В 2021 году компания выручила 43,5 млн рублей, чистая прибыль составила 1,3 млн рублей.