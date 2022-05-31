«Нанолек» поставит вакцину Пентаксим для НКПП

Фармкомпания «Нанолек» выиграла тендер на поставку разработанной Sanofi пятикомпонентной вакцины Пентаксим (для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции). Минздрав закупит почти 700 тысяч доз препарата. Аукцион состоялся 25 мая, вакцина входит в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Фармкомпания «Нанолек» выиграла тендер на поставку разработанной Sanofi пятикомпонентной вакцины Пентаксим (для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции). Минздрав закупит почти 700 тысяч доз препарата. Аукцион состоялся 25 мая, вакцина входит в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП).

По данным из ЕИС в сфере закупок, общая стоимость аукциона составила 792,05 млн рублей. «Нанолек» поставит Федеральному центру планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ 696,2 тысячи доз Пентаксима по цене 1 137,6 рубля за упаковку.

Согласно ГРЛС, предельная цена на упаковку вакцины Пентаксим от «Нанолек» в 2020 году была зарегистрирована на уровне 1 034,24 рубля.

Аукцион по закупке препарата, объявленный в марте, не состоялся.

Компания «Нанолек» с 2017 года производит в России Пентаксим по полному циклу. Общая потребность регионов в вакцине на 2022 год – 4,1 млн доз. Оставшееся количество будет поставлено компанией до конца года.

В мае 2022 года стало известно, что французская Sanofi и «Нанолек» подали документы на пересмотр цены на вакцину. Похожее обращение поступило в Федеральную антимонопольную службу от американской Pfizer по ее вакцине от пневмококковой инфекции (Превенар-13).

Фото: ivkult.ru

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