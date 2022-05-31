Сотрудники дистрибьютора получили сроки за поставку некондиционных медизделий Минздраву Астраханской области

Ленинский районный суд Астрахани приговорил к срокам от 3,5 до 6 лет колонии шестерых сотрудников двух компаний по поставке медицинских изделий. Фигурантов признали виновными в мошенничестве и покушении на него – по данным следствия и суда, они поставили Минздраву Астраханской области непригодные для использования медизделия на общую сумму 92,9 млн рублей. Ленинский районный суд Астрахани приговорил к срокам от 3,5 до 6 лет колонии шестерых сотрудников двух компаний по поставке медицинских изделий. Фигурантов признали виновными в мошенничестве и покушении на него – по данным следствия и суда, они поставили Минздраву Астраханской области непригодные для использования медизделия на общую сумму 92,9 млн рублей.

Как сообщает региональная прокуратура, в 2020 году компании, в которых работали осужденные, заключили с областным Минздравом госконтракты на поставку медизделий. В ходе исполнения договора фигуранты поставили непригодные для медицинских целей МИ.

В расследовании дела принимали участие сотрудники Управления ФСБ России по Астраханской области. В отношении шести сотрудников компаний-поставщиков были возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на это преступление).

В конце мая 2022 года Ленинский районный суд приговорил обвиняемых к реальным срокам от 3,5 до 6 лет в исправительной колонии общего режима со штрафами от 300 до 700 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Помимо штрафов, фигуранты добровольно возместили Минздраву Астраханской области 12,8 млн рублей нанесенного ущерба до вынесения приговора.

Имена фигурантов и наименования поставщиков, которые участвовали в госконтрактах, прокуратурой не раскрываются.

Как следует из материалов Ленинского районного суда Астрахани, всего по делу проходили шесть человек – Виталий Вадин, Александр Васатюк, Сергей Жулев, Владимир Ларин, Владислав Телепегин и Дмитрий Иванов. По информации СПАРК-Интерфакс, полный тезка Дмитрия Иванова владеет ООО «Мир игровых комплексов», зарегистрированным в Отрадном Самарской области.

По данным ЕИС в сфере закупок, в августе и октябре 2020 года эта компания вместе с другим самарским поставщиком – ООО «БПО-Отрадный» – заключила с Минздравом Астраханской области контракты на поставку защитных халатов на общую сумму 41,4 млн и 87,1 млн рублей. В ноябре 2021 года контракты были расторгнуты в одностороннем порядке из-за «поставки товара ненадлежащего качества», совершенной в апреле 2021 года. Объем исполненных обязательств составил 4,38 млн и 80,2 млн рублей.

В конце апреля 2022 года прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя министра здравоохранения региона. Следствие инкриминировало ей ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба), имя обвиняемой не разглашается. По версии следствия, экс-замминистра заключила дополнительные соглашения к госконтрактам на поставку медизделий. Она не организовала проверку качества продукции, но подписала акты приема на более чем 90 млн рублей, а затем согласовала их оплату поставщику.