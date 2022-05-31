NC Logistic ввел в эксплуатацию холодильную камеру на 2500 палето-мест для хранения лекарств

3-PL оператор NC Logistic завершил мероприятия по валидации и квалификации холодильной камеры на 2500 палето-мест с температурным режимом +2…+8 °C. Камера введена в эксплуатацию и предназначена для хранения лекарственных препаратов и вакцин.

Исполнительный директор компании Гарольд Власов считает, что запуск камеры позволит создать дополнительные резервы для формирования запасов иммунобиологических препаратов и вакцин, так необходимых сегодня стране.

«Новая холодильная камера будет актуальна в первую очередь для российских фармпроизводителей, – пояснил Гарольд Власов. – На мой взгляд, импортозамещение даст мощный старт росту отечественного производства. Прогнозирую увеличение потребности в дополнительных складских площадях для хранения готовой фармацевтической продукции. В связи с этим предлагаем использовать ресурсы NC Logistic для хранения термолабильной продукции в режиме +2…+8 °C без длинных инвестиционных вложений», – добавил он.

Как рассказали в компании, новая холодильная камера обладает всеми необходимыми объектами инфраструктуры для устойчивой и непрерывной работы. Со слов руководителя отдела качества NC Logistic Станислава Смирнова, камера успешно прошла все этапы валидации, включая стресс-тесты, термокартирование и валидацию системы климат-мониторинга. Высокую пропускную способность обеспечивает температурный тамбур-шлюз, рассчитанный на шесть доковых ворот.

Оборудование соответствует стандартам GDP. Надлежащее качество обеспечивается системой холодовой цепи. Холодильная камера отвечает всем санитарно-эпидемиологическим правилам и гарантирует безопасность и сохранность качества термолабильных лекарственных препаратов и вакцин, говорится в сообщении компании.

Как известно, более шести лет NC Logistic активно работает с иммунобиологическими препаратами и вакцинами, в том числе в рамках Национального календаря профилактических прививок. Участие в госконтрактах строго регламентируется жесткими сроками и особыми условиями к соблюдению холодовой цепи. Логистический оператор выстроил эффективные процессы для гарантированной оперативной и безопасной подготовки товара для последующей отгрузки в регионы России.

gxpnews