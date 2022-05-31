Власти РФ закупят около 700 тысяч доз педиатрической вакцины от Sanofi

Российская биофармацевтическая компания «Нанолек» выиграла тендер на поставку педиатрической вакцины «Пентаксим» от французской Sanofi, планируется закупить почти 700 тысяч доз по зарегистрированной цене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Нанолек».

«Компания „Нанолек” выиграла 28 мая тендер на поставку пятикомпонентной вакцины „Пентаксим”, разработанной Sanofi. Государство закупит почти 700 тысяч доз по зарегистрированной цене. Компании пошли на этот шаг, чтобы не допускать разрывов в поставках вакцины в регионы России. Общая потребность регионов в вакцине на 2022 год составляет 4,1 млн доз. Оставшееся количество будет поставлено до конца года», – говорится в сообщении.

«Пентаксим» – комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции. В России она зарегистрирована с 2008 года, в 2015 году между «Нанолеком» и Sanofi было заключено соглашение о локализации производства «Пентаксима» на заводе в Кировской области. Аукцион по закупке вакцины, размещенный в марте 2022 года, по разным причинам не состоялся, сказали в компании.

Издание «Коммерсантъ» сообщало, что Sanofi и «Нанолек» подали документы на пересмотр цены на препарат. По данным газеты, иностранные производители отказались участвовать в аукционах, так как поставлять препараты невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и подорожания логистики.

«У компании есть планы по пересмотру цены в рамках текущего законодательства, – сказал первый замгендиректора, директор дивизиона „Вакцины” компании „Нанолек” Максим Стецюк. – „Нанолек” как ответственный производитель делает все, чтобы полностью обеспечить потребность Минздрава в комбинированной вакцине от пяти инфекций. Мы благодарим Sanofi за партнерство и поддержку – благодаря нашим усилиям регионы будут полностью обеспечены „Пентаксимом”, перебоев с поставками не ожидается».

Цена на эту вакцину в России, зарегистрированная в конце 2020 года, в среднем на 70% ниже, чем в других странах, отметили в российской компании.

gxpnews