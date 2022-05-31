Страны ЕС ведут переговоры о совместной закупке вакцины против оспы обезьян

Власти стран Евросоюза работают над совместным соглашением о закупке вакцины и противовирусных препаратов для борьбы со вспышкой оспы обезьян. Официальный контракт на поставку лекарственных средств еще не подписан. Ожидается, что он будет готов в течение недели, а поставки начнутся в июне, сообщает Reuters.

Речь идет о вакцине Bavarian Nordic. В портфеле компании есть также препарат для профилактики натуральной оспы, который может быть использован в борьбе с оспой обезьян. В качестве противовирусного средства рассматривается «Тековиримат» компании Siga Technologies.

На данный момент число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в странах, не являющихся эндемичными по данному заболеванию, достигло более 200. Преимущественно заболевшие выявляются в странах ЕС. Как отмечают специалисты, впервые в Европе наблюдается передача данного вируса, не связанная с посещением Западной и Центральной Африки.

gxpnews