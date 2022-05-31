Трекрезан от Solopharm борется за свое название

Некоторые производители лекарств регистрируют их под названиями, схожими с уже существующими, конкурируя, таким образом, нечестным путем. Solopharm обратился в суд с целью защиты товарного знака Трекрезан.

Многие предприниматели стремятся любыми способами привлечь внимание клиентов, лекарственная отрасль – не исключение. Востребованный препарат является конкурентным, и в итоге на рынке происходит борьба за товарные знаки. Схожие названия, упаковка — все это вводит потребителей в заблуждение и является нарушением закона!

Пример тому — Трекрезан от Solopharm — препарат для повышения иммунитета и профилактики простудных заболеваний. Он применяется при лечении и профилактике ОРВИ.

После того, как один из российских производителей зарегистрировал препарат со схожим с Трекрезаном названием и вышел с ним на рынок, Solopharm подал возражение в Роспатент против этого товарного знака, так как он схож с Трекрезаном. Роспатент отказал, но суд по интеллектуальным правам отменил решение ведомства и обязал его заново рассмотреть возражение.

Сейчас продукт-копия находится под угрозой отмены, и в случае отмены регистрации товарного знака существует риск отзыва с рынка всех товаров, маркированных этим товарным знаком. Solopharm борется лишь за правду и честную конкуренцию и призывает партнеров соблюдать законы и, тем самым, уважать своих клиентов.

remedium