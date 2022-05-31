FDA приостановило испытания «Сиалиса» от Sanofi

Французская Sanofi объявила, что клинические испытания препарата «Сиалис» (Cialis) для лечения эректильной дисфункции приостановлены в США Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

«Sanofi продолжает работать с FDA над продвижением программы Cialis», – отметил производитель лекарств, добавив, что следующие шаги в данном направлении будут определены на предстоящих встречах.

В настоящее время Cialis доступен только по рецепту. Это препарат, который принимают для лечения эректильной дисфункции (ЭД), признаков и симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ).

gxpnews