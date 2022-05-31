Прогнозы фармотрасли: рост дефицита и сокращение количества аптек

Мартовский аптечный ажиотаж был только началом изменений в аптечной отрасли. Сообщество «Фарма РФ» провело опрос, чтобы узнать, что думают сотрудники фармотрасли о ближайших изменениях в аптечном ретейле. Ничего хорошего представители отрасли не ждут: дефицит по отдельным категориям сохранится, импортных препаратов станет меньше, а число аптек сократится.

Действие санкций уже сказалось на работе 76% респондентов. После мартовского ажиотажного спроса и во время него большинство аптек столкнулись с дефицитом препаратов. 76% респондентов считают, что дефицит сохранится по отдельным позициям, 16% считают, что дефицит усилится, и только 8% оптимистов считают, что проблем с доступностью препаратов не возникнет. При этом в возрождение производственных аптек верят только 27% респондентов, а 68% считают, что, несмотря на дефицит препаратов, производственные аптеки не вернутся на рынок.

82% респондентов уверены, что количество импортных препаратов в аптеках будет снижаться, 15% считают, что изменений не произойдет.

Возвращения спроса на лекарственные препараты на прежний уровень ждут 67% респондентов, а 25% считают, что он так и останется низким после высокого спроса.

В апреле Росздравнадзор под угрозой крупных штрафов и приостановки деятельности потребовал от аптек ужесточения контроля за продажей рецептурных препаратов. Уже тогда фармацевты говорили, что они против такого ужесточения, сейчас же 91% респондентов считает, что модель останется прежней и перехода на рецептурную модель не произойдет.

На фоне довольно мрачных перспектив 57% респондентов предрекают сокращение количества аптек в ближайшие полгода (только 8% верит, что число их, напротив, вырастет). Одновременно будет расти доля онлайн-продаж, считают 65% опрошенных, а 27% думают, что она останется неизменной.

Пандемия коронавируса, которая была драйвером роста аптечных продаж в 2020 году, еще будет напоминать о себе, считают 78% респондентов, а 20% уверены, что она сойдет на нет.

Методология: опрос проводился в сообществе «Фарма РФ» с 29 апреля по 11 мая 2022 года, всего в нем приняло участие 323 человека.

gxpnews