Верховный Суд поставил точку в деле о возврате лекарств поставщику после отмены их регистрации

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда России окончательно разобралась в споре между Минздравом Крыма и компанией «Р-Фарм». Истец хотел, чтобы ответчик забрал поставленные им упаковки «Ниматопа» через 3,5 года после исполнения госконтракта, потому что регистрация этого препарата была отменена по решению фирмы «Байер», и вернул деньги. Судебные инстанции то вставали на сторону заказчика, то признавали правоту исполнителя госконтракта. Но Верховный Суд отказал Минздраву в удовлетворении исковых требований, следует из соответствующего определения, опубликованного в системе «Мой арбитр».

Госконтракт на поставку нимодипина от компании «Байер» между крымским Минздравом и АО «Р-Фарм» был подписан в декабре 2015 года на сумму 4,1 млн руб. Контракт был исполнен, никаких претензий к поставщику у заказчика не возникло. Но в июне 2019 года Минздрав России отменил госрегистрацию нимодипина в соответствии с заявлением производителя. И в августе того же года Минздрав Крыма составил претензию, чтобы «Р-Фарм» забрал оставшиеся 4 тыс. упак. препарата и вернул деньги за него. Поставщик отказался, и началась долгая судебная тяжба.

В декабре 2020 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск. Ответчик обжаловал решение в апелляционной инстанции. В жалобе он указал, что к моменту возникновения спора истец использовал лишь 17 упак. препарата при заказанных 4,2 тыс. упак., срок годности которого истек 27.01.2020 (при отмене регистрации 25.06.2019), «что указывает на отсутствие у истца необходимости в препарате в закупленном количестве еще на момент закупки».

На основании ст.10 ГК РФ апелляционный суд согласился с доводами ответчика и обратил внимание истца на то, что на момент исполнения госконтракта препарат полностью соответствовал всем требованиям, да и решение об отмене регистрации не было связано с какими-то претензиями к качеству лекарства.

Потом была кассационная инстанция, которая отменила постановление апелляционного суда и оставила в силе судебный акт первой инстанции. Но судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда окончательно признала правоту поставщика: на момент исполнения контракта он поставил лекарство, которое соответствовало всем требованиям. Любые претензии к нему спустя почти четыре года беспочвенны.

«ФВ» направил запросы в «Р-Фарм» и Минздрав Крыма с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фото: vsrf.ru

Екатерина Погонцева

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