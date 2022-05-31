FDA одобрило препарат против бляшечного псориаза нового класса

FDA одобрило топическое средство для лечения бляшечного псориаза Vtama от компании Dermavant Sciences нового класса.

Американский регулятор FDA одобрил препарат Vtama для лечения бляшечного псориаза у взрослых от Dermavant Sciences. Об этом сообщает издание PMLive. Это топическое средство стало первым и единственным препаратом для местного применения в своем классе, который не содержит стероидов.

В клиническом испытании III фазы Vtama достиг всех первичных и вторичных контрольных точек и продемонстрировал статистически значимое улучшение состояния пациентов. У пациентов, кожа которых становилась чистой или почти чистой после трех месяцев использования средства, спустя четыре месяца после прекращения приема сохранялся эффект от лечения.

Уровни безопасности и переносимости были одинаковыми во всех трех исследованиях препарата, при этом большинство нежелательных явлений описывались как «легкие» и «умеренные».

Vtama был одобрен для лечения псориаза легкой, средней и тяжелой степени и имеет неограниченную продолжительность использования. Компания готовится запустить препарат на рынке в июне 2022 года.

Николай Соколов

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